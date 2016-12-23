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Политика

Владимир Никитин: В отличие от олигархов, малый бизнес - это патриоты

Член президиума Центрального комитета КПРФ Владимир Никитин заявил, что коммунисты требуют усилитпомощи малому и среднему бизнесу. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции.

Владимир Никитин назвал огромной ошибкой тот факт, что в Советском Союзе малый бизнес «развивали крайне слабо», сославшись при этом на опыт Китая.

«Наше глубокое убеждение — малых и средних предпринимателей государство должно сейчас поддержать», - также отметил он. Владимир Никитин выразил уверенность, что эти люди будут патриотами в отличие от олигархов.

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