Владимир Никитин: В отличие от олигархов, малый бизнес - это патриоты

12:19, 23 декабря 2016, ПАИ

Член президиума Центрального комитета КПРФ Владимир Никитин заявил, что коммунисты требуют усилитпомощи малому и среднему бизнесу. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции.

Владимир Никитин назвал огромной ошибкой тот факт, что в Советском Союзе малый бизнес «развивали крайне слабо», сославшись при этом на опыт Китая.

«Наше глубокое убеждение — малых и средних предпринимателей государство должно сейчас поддержать», - также отметил он. Владимир Никитин выразил уверенность, что эти люди будут патриотами в отличие от олигархов.