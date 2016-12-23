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Политика

Псковские коммунисты готовы поддержать установку памятника «какому-то царю»

Член президиума Центрального комитета КПРФ Владимир Никитин считает, что у «Единой России» и Компартии РФ есть направления для совместной работы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции.

«Не всегда «ЕР» удобно какие-то вопросы ставить в правительство. Тут мы можем помочь, направить запросы. Надо выявить вот эти точки и совместно работать, потому что в конце концов наша задача - не просто завоевать власть, а улучшить жизнь людей здесь», - пояснил он.

«В план благоустройства например включено благоустройство сквера у памятника Кирову в год 100-летия революции — это в наших интересах. В свою очередь, мы поддержим какие-то другие силы. Ну, например, ставят памятник какому-то царю - мы поддержим, потому что это наша история!»

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