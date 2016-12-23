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Общество

Члены профильного комитета Псковского областного Собрания рекомендовали коллегам принять бюджет на 2017 год во втором чтении

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике рекомендовали коллегам по региональному парламенту принять бюджет на 2017 год во втором чтении. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 23 декабря.

Председатель комитета Борис Полозов напомнил коллегам, что Согласительная комиссия, созданная после принятия бюджета в первом чтении, провела четыре заседания, рассмотрела около 80 поступивших вопросов, а также наказы избирателей. Также обсуждались поступившие замечания Счётной палаты, правового управления администрации области, региональной прокуратуры, уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Члены комитета приняли решение рекомендовать областному Собранию принять проект бюджета во втором чтении с учетом поправок. 

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