Члены профильного комитета Псковского областного Собрания рекомендовали коллегам принять бюджет на 2017 год во втором чтении

12:26, 23 декабря 2016, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике рекомендовали коллегам по региональному парламенту принять бюджет на 2017 год во втором чтении. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 23 декабря.

Председатель комитета Борис Полозов напомнил коллегам, что Согласительная комиссия, созданная после принятия бюджета в первом чтении, провела четыре заседания, рассмотрела около 80 поступивших вопросов, а также наказы избирателей. Также обсуждались поступившие замечания Счётной палаты, правового управления администрации области, региональной прокуратуры, уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Члены комитета приняли решение рекомендовать областному Собранию принять проект бюджета во втором чтении с учетом поправок.