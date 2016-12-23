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Владимир Никитин о переговорах КПРФ с властью: Ленин в своё время заключал договоры и с Махно

«Мы же политическая партия. Ленин в своё время заключал договоры и с Махно, даже награждали орденом трудового красного знамени, и с другими. Надо исходить из конкретной ситуации в данный исторический момент», - заявил член президиума Центрального комитета КПРФ Владимир Никитин, отвечая на вопрос о том, как сочетается образ коммунистов, как независимых идейных борцов, с просьбами к властям о трудоустройстве отдельных членов компартии.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в ходе пресс-конференции сегодня, 23 декабря, псковских коммунистов попросили прокомментировать информацию о том, что Дмитрий Михайлов, снятый с выборов в Псковское областное Собрание 6-го созыва и оставшийся без депутатского мандата, вел переговоры о трудоустройстве с представителями областных властей.

«Нас не смущает, потому что это было пакетное соглашение, эта практика распространена во всех парламентах мира. У нас же было два освобождённых мандата», - сказал Никитин. Он добавил, что после снятия Михайлова с выборов он мог стать депутатом, если бы другой какой-нибудь нынешний депутат-коммунист отказался. Но это не подходило, потому что на штатные должности уже были представители КПРФ назначены, а Михайлову нужно было место работы, чтобы кормить семью. Поэтому представители КПРФ обратились к губернатору.

«Недавно мы приняли решение рекомендовать Михайлова на должность помощника депутата Госдумы Мельникова Ивана Ивановича — первого заместителя председателя Госдумы. Вот так мы разрулили эту непростую ситуацию», - пояснил он.

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