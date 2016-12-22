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Экономика

Президент РФ: По итогам года рост в сельском хозяйстве составит не менее 4%

Рост производства в сельском хозяйстве в РФ по итогам года составит не менее 4%, что выше ожидавшихся 3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента России Владимира Путина .

«По сельскому хозяйству, естественно, там рост вообще серьезный — в прошлом году у нас было 2,6%, в этом году мы планировали 3,2%, на данный момент времени — 4,1%, по году будет не меньше 4%», — заявил Путин на ежегодной пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря.

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