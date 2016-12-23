Доходы бюджета Псковской области на 2016 год увеличатся на 330 миллионов

12:41, 23 декабря 2016, ПАИ

Доходная часть бюджета Псковской области на 2016 год увеличится на 330 миллионов рублей. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике, которое проходит сегодня, 23 декабря.

В бюджет региона поступит федеральная дотация в размере 215 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на зарплаты и социальные нужды. Кроме того, в бюджет поступят 65 миллионов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 16 миллионов – на социальные выплаты, 57 миллионов – на содержание дорожного фонда.

Члены комитета одобрили внесение соответствующих изменений в бюджет.