Доходы бюджета Псковской области на 2016 год увеличатся на 330 миллионов
Доходная часть бюджета Псковской области на 2016 год увеличится на 330 миллионов рублей. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике, которое проходит сегодня, 23 декабря.
В бюджет региона поступит федеральная дотация в размере 215 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на зарплаты и социальные нужды. Кроме того, в бюджет поступят 65 миллионов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 16 миллионов – на социальные выплаты, 57 миллионов – на содержание дорожного фонда.
Члены комитета одобрили внесение соответствующих изменений в бюджет.