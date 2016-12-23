Псковские коммунисты против «подмены Пушкина Довлатовым»

12:56, 23 декабря 2016, ПАИ

«Нам очень больно, что сейчас Псковская область является тем регионом, где пытаются уничтожить русский дух — начиная от засилья иностранных вывесок без перевода , от того, что в библиотеках Пушкина заменяют на Бродского, как в Пушкинских Горах нам пытаются навязать Довлатова и т.д. С этим мы должны бороться, и этим должна заняться псковская организация коммунистов», - заявил член президиума Центрального комитета КПРФ Владимир Никитин. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он сообщил сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов, «Зачем бороться с Довлатовым?», первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко пояснил: «Просто идёт подмена Пушкина Довлатовым. Мы не против Довлатова, мы просто против подмены».