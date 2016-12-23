Детская деревня-SOS Пскова отмечает 6 лет со дня основания

13:09, 23 декабря 2016, ПАИ

23 декабря в Детской деревне-SOS Пскова проходят мероприятия, приуроченные к шестилетию со дня образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Программа праздника началась с заседания Координационного совета деревни. Глава Пскова Иван Цецерский поздравил коллектив и воспитанников с праздником и отметил, что за прошедший год много внимания уделялось работе Детской деревни SOS: «Городские власти по-прежнему будут поддерживать эту программу». Иван Цецерский вручил директору деревни Игорю Соловьеву приветственный адрес, поздравил с наступающими праздниками и пригласил воспитанников на Рождественскую елку главы Пскова, которая пройдет 6 января.

Наилучшие пожелания коллективу также адресовали Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и представители администрации Псковской области.

Участники координационного совета деревни обсудили стратегические направления работы Программы «Детская деревня - SOS Псков» до 2022 года. Докладчиком по основному вопросу выступил директор деревни Игорь Соловьев. Он рассказал, что в планах организации расширить географию своей деятельности за счет обучения специалистов на местах, а также развивать систему помощи и сопровождения детей и семей группы риска. На базе Детской деревни SOS Пскова уже начала работу «Школа принимающих родителей» для тех, кто выразил желание усыновить ребенка. Игорь Соловьев также представил прогнозные показатели работы организации на плановый период до 2022 года.

Далее стартовала научно-практическая конференция на тему «Техника психологической работы с подростками из приемных семей, приемными семьями и опекунами, семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в рамках Программы Детская деревня SOS Псков». В работе конференции приняла участие депутат Псковской городской Думы Евгения Иванова.

В программу мероприятий также включены мастер-классы на различные темы в семейных домах деревни.

Напомним, Иван Цецерский взял шефство над одной из семей Детской деревни SOS в 2011 году. Учреждение является формой воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, максимально приближенной к семейной: это дома, в каждом из которых живут 6-8 детей разного возраста. SOS-мама живет вместе с детьми, воспитывает их, ведет домашнее хозяйство. В детской деревне в Пскове 10 семейных домов, в них живет 50 детей, которые посещают детские сады и школы города.