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Политика

Виктор Дуля прокомментировал сообщения в СМИ о сложении полномочий второго секретаря псковского обкома КПРФ

Депутат Псковского областного Собрания КПРФ Виктор Дуля сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции прокомментировал появившиеся 10 декабря после 3-й части конференции псковского отделения компартии сообщения в нескольких СМИ о том, что он слагает полномочия второго секретаря обкома. 

«Я в принципе обращался к руководству нашего партийного отделения с просьбой несколько пересмотреть мои обязанности. Помимо того, что я являюсь вторым секретарём обкома (по идеологии), я ещё и главный редактор газет «Псковский рубеж», «Псковская искра», работаю в местном отделении общероссийского профсоюза военнослужащих.  

Совмещать очень тяжело, иногда приходится быть сразу в нескольких местах, — сказал Дуля на просьбу прокомментировать публикации в СМИ в свете того, что на сегодняшней пресс-конференции он по-прежнему был представлен как второй секретарь. — Поэтому я обратился к руководству с просьбой посмотреть на мои обязанности». 

«Но я коммунист, убеждённейший причём коммунист, я понимаю, что такое партийная дисциплина, я бывший военный. Вот сейчас, в это время, когда против нас выступила какая-то часть наших граждан, которые противодействуют нашей работе, я считаю просто непорядочно уходить с этого поста, — добавил он. — Поэтому мы приняли решение пока с этим не спешить. Будет в следующем году отчетно-выборная конференция, мы успеем отбиться от этих наскоков и наездов и там уже примем взвешенное решение».

Напомним, 10 декабря на 3-й части конференции областного отделения КПРФ произошла кульминация внутрипартийного конфликта между первым секретарём обкома Александром Роговым и великолукский городским депутатом-коммунистом Александром Максимовым. Последний в результате был исключён из партии, однако сообщалось и о  сложении полномочий в обкоме одного из ближайший соратников Рогова — Виктора Дули. Официального подтверждения в субботу, 10 декабря, эта информация не получила, а в понедельник, 12 декабря, Александр Рогов скоропостижно скончался на рабочем месте, и вопрос более не поднимался. 

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