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Политика

Путин счел ненужным разговор с Улюкаевым после скандала со взяткой

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря заявил, что не общался с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым после того, как последнего задержали при получении взятки. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он также подчеркнул, что материалов, которые были предоставлены правоохранительными органами, было достаточно для того, чтобы отстранить Улюкаева от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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