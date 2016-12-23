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Один из пострадавших в ДТП в Псковской области вьетнамцев сбежал из больницы

Один из граждан Вьетнама, ночью 17 декабря пострадавших в ДТП вблизи деревни Маврино Опочецкого района Псковской области на 433 км федеральной трассы М-20 Петербург — Псков — Невель, 19 декабря сбежал из Опочецкой районной больницы. Как стало известно Псковскому агентству информации, еще один вьетнамец 20 декабря был выписан и передан сотрудникам полиции. Еще четыре его соотечественника по-прежнему госпитализированы.

Напомним, в ДТП большегрузный автомобиль Renault столкнулся с минивэном Mazda MPV), который выехал на встречную полосу . 

В минивэне находились 11 граждан Вьетнама, а в фуре — водитель и экспедитор. 

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