«Авентин – Псков» поддерживает ежегодную благотворительную ёлку проекта «Дети всей Земли»

13:50, 23 декабря 2016, ПАИ

Традиционно, в канун Нового года «Авентин – Псков» поддерживает проведение благотворительной елки «Дети всей Земли», вся прибыль от проведения которой ежегодно направляется на социализацию выпускников и воспитанников Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната.

В этом году мероприятие пройдет 25 декабря в 12:00 благотворительный проект «Дети всей Земли» в ресторане восточной кухни «Инжир».

В рамках новогоднего мероприятия всех участников ждёт:

- новогоднее шоу «Открывашка»;

- творческий номер Полины Хорунжиной, которым по традиции благотворительная ёлка будет открыта;

- первые лица города;

- творческие мастерские при участии ведущих флористов и декораторов мастерской «Артишок»;

- мастер-класс от Детской театральной мастерской «ГВОЗДИ»;

- волшебный загадочный стол «QUEST QUEST»;

- вкуснейшие блины от «Курщивель»;

- бесконечная сладкая вата;

- мобильный планетарий;

- уникальный благотворительный аукцион #ЯпоМогуДетямВсейЗемли;

- Дедушка Мороз и Снегурочка;

Ведущим самого доброго праздника выступит Алексей Масленников. Организаторы обещают памятные подарки всем гостям, лучшие фотографии от ведущих фотографов Татьяны Родиной, Павла Антониади, Ольги Токарь, Натальи Ушкаловой и Павла Пискунова в дизайнерских восточных декорациях, а также море праздничного позитива в команде лучших людей, заряженных радостью, любовью и поддержкой к каждому.

Хотите по-настоящему #жить? Присоединяйтесь к обществу #ДетиВсейЗемли. Стоимость билета - от 700 рублей, но для всех желающих оставить пожертвование в поддержку «Детей Всей Земли», организаторы предусмотрели возможность увеличить по своему желанию стоимость билета.

Вся прибыль от проведения благотворительного мероприятия и аукциона общественники из «ДетиВсейЗемли» направляют на реализацию программы социальной адаптации детей-сирот «Я поМогу Детям Всей Земли», которая действует с августа 2016 года на территории Псковской области. Выпускники и учащиеся интернатов могут принимать участие в экскурсиях и туристических поездках, посещать воскресную школу при Псковском духовном училище и Храме Покрова Богородицы, посещать библиотеки, бассейн, выставки и спортивные мероприятия. Детям также прививаются жизненно полезные навыки – правила поведения в общественных местах.

Уточнить информацию, зарегистрироваться можно по телефону: 8-911-366-35-65 Евгения Трефилова