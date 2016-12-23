«Авентин – Псков» поддерживает ежегодную благотворительную ёлку проекта «Дети всей Земли»
Традиционно, в канун Нового года «Авентин – Псков» поддерживает проведение благотворительной елки «Дети всей Земли», вся прибыль от проведения которой ежегодно направляется на социализацию выпускников и воспитанников Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната.
В этом году мероприятие пройдет 25 декабря в 12:00 благотворительный проект «Дети всей Земли» в ресторане восточной кухни «Инжир».
В рамках новогоднего мероприятия всех участников ждёт:
- новогоднее шоу «Открывашка»;
- творческий номер Полины Хорунжиной, которым по традиции благотворительная ёлка будет открыта;
- первые лица города;
- творческие мастерские при участии ведущих флористов и декораторов мастерской «Артишок»;
- мастер-класс от Детской театральной мастерской «ГВОЗДИ»;
- волшебный загадочный стол «QUEST QUEST»;
- вкуснейшие блины от «Курщивель»;
- бесконечная сладкая вата;
- мобильный планетарий;
- уникальный благотворительный аукцион #ЯпоМогуДетямВсейЗемли;
- Дедушка Мороз и Снегурочка;
Ведущим самого доброго праздника выступит Алексей Масленников. Организаторы обещают памятные подарки всем гостям, лучшие фотографии от ведущих фотографов Татьяны Родиной, Павла Антониади, Ольги Токарь, Натальи Ушкаловой и Павла Пискунова в дизайнерских восточных декорациях, а также море праздничного позитива в команде лучших людей, заряженных радостью, любовью и поддержкой к каждому.
Хотите по-настоящему #жить? Присоединяйтесь к обществу #ДетиВсейЗемли. Стоимость билета - от 700 рублей, но для всех желающих оставить пожертвование в поддержку «Детей Всей Земли», организаторы предусмотрели возможность увеличить по своему желанию стоимость билета.
Вся прибыль от проведения благотворительного мероприятия и аукциона общественники из «ДетиВсейЗемли» направляют на реализацию программы социальной адаптации детей-сирот «Я поМогу Детям Всей Земли», которая действует с августа 2016 года на территории Псковской области. Выпускники и учащиеся интернатов могут принимать участие в экскурсиях и туристических поездках, посещать воскресную школу при Псковском духовном училище и Храме Покрова Богородицы, посещать библиотеки, бассейн, выставки и спортивные мероприятия. Детям также прививаются жизненно полезные навыки – правила поведения в общественных местах.
Уточнить информацию, зарегистрироваться можно по телефону: 8-911-366-35-65 Евгения Трефилова