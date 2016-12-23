Псковские коммунисты взяли на себя соцобязательства по случаю года 100-летия Октябрьской революции

13:56, 23 декабря 2016, ПАИ

Сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции псковские коммунисты обозначали задачи на 2017 год и взяли на себя соцобязательства по случаю предстоящего празднования 100-летия Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, неформальный лидер псковских коммунистов, член президиума ЦК КПРФ Владимир Никитин сказал: «Хочу отметить, что Псковская область в год 100-летия Октябрьской революции находится на переднем крае. И в историческом свете, и с точки зрения социально-классовой и национально-осободительной борьбы от западного умственного ига и капиталистического гнёта».

Он напомнил, что на псковской земле происходили многие события, которые предопределили социалистическую революцию 1917 года, а также добавил, что Псковская область «является центром русской государственности и культуры, некоторые даже называют духовной столицей». «Не случайно здесь [политический деятель, идеолог и публицист Александр] Проханов «Изборский клуб» создал, крест воздвиг».

На вопрос, готовы ли местные коммунисты взять на себя конкретные соцобязательства по увеличению своего представительства в органах власти в ходе предстоящих в 2017 году выборов новый первый секретарь псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко ответил: «Ну конечно: задача завоевать большинство в Псковской и Великолукской городских Думах». При этом он тут же признался, что эта задача трудновыполнима: «Мы вторая политическая сила в области — вы видели [на прошедших в сентябре выборах], как трудно эти результаты складывались. Мы видели на выборах [в областное Собрание в Пскове] на улице Шестака, как [кандидат от партии «Справедливая Россия», бывший начальник штаба 76-й псковской дивизии ВДВ] Александр Сотник стоял в форме, здоровался с военнослужащими, со своими сослуживцами — а в результате он получает 100 голосов, тогда как представитель «Единой России» — 600 голосов. Поэтому здесь всё относительно, но мы приложим все силы, чтобы показать достойный результат: не хуже, чем раньше».

Между тем Владимир Никитин добавил: «Получение мандатов не является целью — это средства для достижение цели: завоевание власти. Да, чем больше мы получим мандатов, тем больше мы получим финансовый потенциал, больше выступлений и большие транспортные возможности. Но мы понимаем, что власть перед каждыми выборами меняет законодательство, и нам победить на этих выборах практически невозможно. Ну посмотрите — они перенесли дату выборов, перенарезали избирательные участки, сделали лепестковые участки, объединив городские и сельские территории. Все СМИ рассказывали, что всё, сделанное на средства налогоплательщиков — это заслуги одной партии. Даже президент, который должен быть гарантом, для всех одинаков, выступал в поддержку одной партии».

В связи с этим он заметил: «Наша задача сейчас — укрепить партию. Вот здесь мы социалистические обязательства берём: увеличить количество принятых в партию. А другая задача — влияние на умы людей: мы будем бороться против западного умственного ига. Я в партии отвечаю за это, и одна из форм: изучение наследия наших предков и распространение этих знаний в учреждениях, общественных организациях, которые могут влиять на умы людей». При этом член президиума ЦК КПРФ показал свои книги и брошюры, посвященные вопросам защиты русского языка от иностранного влияния, о космическом триумфе СССР, о выдающихся русских и советских учёных.

«Ещё одна задача — защита прав русского народа, который унижен сейчас, — добавил Никитин. — Когда мы боремся с русофобией в других странах, нужно очень серьёзно подумать об этой проблеме у нас тут».