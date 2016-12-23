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Виталий Мутко: Отказ от международных соревнований — глупое решение

Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал решение Союза биатлонистов России отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского и молодежного Чемпионата мира-2017 в Острове, сообщает портал «Спорт экспресс».

Ранее IBU начал разбирательство в отношении информации ВАДА о положительных допинг-пробах 31-го российского биатлониста.

«Вообще, снятие соревнований – это, конечно, как-то... Оно должно какую-то мотивацию иметь. Ведь наказываются болельщики. Борьба с допингом должна носить персональный характер. Есть спортсмен – наказывайте», - отметил вице-премьер.

Виталий Мутко назвал решение «глупым», так как города, в которых планировалось провести соревнования - Остров и Тюмень -  завершали свою подготовку.

«Сам доклад в целом – он не бесспорен. И когда снимаются соревнования – это, мне кажется, не совсем верно», - добавил он. «Люди готовятся, готовится инфраструктура. Надеюсь, что эта практика не будет иметь широкое распространение. Федерациям нужно в соответствующих контрактах защищать себя экономическими санкциями, страхованиями и прочими моментами», - пояснил Виталий Мутко.

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