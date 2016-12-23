Общий долг российских регионов превышает 2 трлн рублей

14:20, 23 декабря 2016, ПАИ

Общий долг российских регионов свыше 2 трлн рублей, 380 млрд из федерального бюджета направлено на их перекредитование, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции. Об этом пишет ТАСС.

«Задолженность регионов - свыше 2 трлн рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы решить эту проблему. В текущем году 380 с небольшим миллиардов рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под 1%», - отметил президент.

Вместе с тем глава государства отметил, что только пять регионов превысили допустимый уровень задолженности. «Что касается задолженности регионов, этот вопрос серьезный. В соответствие с правилами правительства, министерства финансов, задолженность региона не должна быть больше 50% собственных доходов. Только пять регионов нарушили этот принцип. Им нужна, конечно, особая поддержка, и они требуют особого внимания», - заявил президент.

По словам Путина, правительство поддерживает все регионы. «Правительство поддерживает все регионы. Регионам - донорам мы стараемся создать все условия для того, чтобы они не утратили это качество, допустим, помогаем в развитии инфраструктуры. Мы многое делаем для развития инфраструктуры Московского региона. Достаточно посмотреть на последнее решение, связанное с транспортом в Москве и Московской области. По другим регионам то же самое», - отметил Путин.