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Политика

Президент России прокомментировал слова Трампа о ядерном потенциале США

В словах избранного американского президента Дональда Трампа про ядерный потенциал США нет ничего необычного. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, сообщает портал «Лента.ру».

«В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей США, об укреплении вооруженных сил», — прокомментировал глава государства планы избранного американского президента.

Российский лидер при этом отметил, что его удивили высказывания представителя действующей администрации США о мощи армии Соединенных Штатов.

22 декабря официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби не согласился с мнением российского президента, заявившего, что Россия на сегодняшний день сильнее любого потенциального агрессора.

Ранее в этот же день Трамп в своем Twitter написал, что Соединенные Штаты должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. По словам политика, это необходимо до тех пор, пока «мир не начнет трезво оценивать значимость атомных бомб».

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