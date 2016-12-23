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Общество

Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»

Проект «Песни июльского вечера» выдвинут в номинацию «Инициатива» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание». Инициатором выдвижения стал создатель проекта, заслуженный работник культуры РФ Игорь Попов.

Он рассказал, что проект, в рамках которого звучат песни местных авторов о Пскове и открываются новые имена талантливых артистов, 2016 году отметил свое пятилетие. Каждый год в его рамках в Пскове проходят концерты авторской песни в Дни города. 

Игорь Попов. Фото из социальной сети

Напомним, премию «Народное признание» проводят Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области. Заявки принимаются до 18:00 26 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

В феврале 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Отметим, что приём заявок на соискание награды начнётся в ближайшее время.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, вы можете найти по ссылкам: «Народное признание-2010»«Народное признание-2011»«Народное признание-2012»«Народное признание-2013»«Народное признание-2014»«Народное признание-2015».

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