Псковский сержант оштрафован за пьянство за рулём

14:39, 23 декабря 2016, ПАИ

Псковский сержант оштрафован за пьянство за рулём, сообщили Псковскому агентству информации в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону Западного военного округа.

Суд вынес обвинительный приговор сержанту войсковой части 29760. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Мужчина был лишён права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако 9 июля сел за руль пьяным.

Исследовав собранные следствием доказательства и учитывая, что подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался, осознал вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, Псковский гарнизонный военный суд признал сержанта виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на срок два года.

Приговор вступил в законную силу.