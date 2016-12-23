Состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и губернатора Андрея Турчака

14:42, 23 декабря 2016, ПАИ

23 декабря в Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и губернатора Псковской области Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администарции Псковской области.

От имени прихожан Псковской и Великолукской епархий, а также всех жителей Псковской области глава региона поздравил Святейшего с прошедшим Днем рождения и пожелал ему крепости сил душевных и физических на пути служения.

В рамках встречи стороны обсудили проекты, которые администрация Псковской области реализует совместно с Русской православной церковью. Речь шла о развитии православной гимназии при Спасо-Преображенском Мирожском монастыре и работе кафедры теологии при Псковском государственном университете. Ранее, во время своего визита в Псковскую область, патриарх Кирилл общался со студентами, обучающимися на этой кафедре. В ходе разговора святейший выразил надежду, что впоследствии кафедра «дорастет» до отдельного факультета. Тем более, что исторически в здании вуза на улице Советской располагалась Псковская духовная семинария.

Третий проект, который обсудили Андрей Турчак и патриарх Кирилл, это возведение храма Кирилла и Мефодия в Печорах, первый камень в основание которого Святейший заложил в рамках своего визита в регион в 2014 году. Губернатор рассказал о ходе строительства и пригласил Патриарха на открытие. Сдача объекта намечена на май 2017 года.

Еще один вопрос, который был поднят на встрече, касался предстоящего юбилея Святогорского Свято-Успенского монастыря в Пушкинских Горах. 30 июля 2019 года обители исполнится 450 лет. Губернатор отметил, что монастырь требует реставрации и нуждается в особом внимании со стороны Патриархии и Министерства культуры Российской Федерации. Администрация Псковской области провела все необходимые изыскательные работы и подготовила проект реставрации обители. Документы были переданы викарию патриарха Московского и всея Руси, епископу Егорьевскому, ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре Тихону (Шевкунову) во время его визита в региона в феврале 2016 года.

Стороны договорились, что совместными усилиями патриархия и администрация Псковской области будут добиваться финансирования на эти цели. Патриарх Кирилл отметил, что Святогорский монастырь неразрывно связан с именем великого русского поэта А. С.Пушкина, в обители находится его могила, и заверил Андрея Турчака, что будет лично ходатайствовать перед Министром культуры РФ о скорейшем решении вопроса и включении обители в федеральную программу Минкульта по реставрации объектов культурного наследия.