0
14:42
Состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и губернатора Андрея Турчака
14:30
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
14:10
Виталий Мутко: Отказ от международных соревнований — глупое решение
13:07
Компания «Псковмясопром» поборется за «Народное признание»
11:44
В псковскую «Деревню SOS» приехал караван грузовиков Coca Cola (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:18
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
18:05
Директор «Империала» выдвинут на соискание премии «Народное признание»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и губернатора Андрея Турчака

23 декабря в Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и губернатора Псковской области Андрея Турчака. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администарции Псковской области.

От имени прихожан Псковской и Великолукской епархий, а также всех жителей Псковской области глава региона поздравил Святейшего с прошедшим Днем рождения и пожелал ему крепости сил душевных и физических на пути служения.

В рамках встречи стороны обсудили проекты, которые администрация Псковской области реализует совместно с Русской православной церковью. Речь шла о развитии православной гимназии при Спасо-Преображенском Мирожском монастыре и работе кафедры теологии при Псковском государственном университете. Ранее, во время своего визита в Псковскую область, патриарх Кирилл общался со студентами, обучающимися на этой кафедре. В ходе разговора святейший выразил надежду, что впоследствии кафедра  «дорастет» до отдельного факультета. Тем более, что исторически в здании вуза на улице Советской располагалась Псковская духовная семинария.

Третий проект, который обсудили Андрей Турчак и патриарх Кирилл, это возведение храма Кирилла и Мефодия в Печорах, первый камень в основание которого Святейший заложил в рамках своего визита в регион в 2014 году. Губернатор рассказал о ходе строительства и пригласил Патриарха на открытие. Сдача объекта намечена на май 2017 года.

Еще один вопрос, который был поднят на встрече, касался предстоящего юбилея Святогорского Свято-Успенского монастыря в Пушкинских Горах. 30 июля 2019 года обители исполнится 450 лет. Губернатор отметил, что монастырь требует реставрации и нуждается в особом внимании со стороны Патриархии и Министерства культуры Российской Федерации. Администрация Псковской области провела все необходимые изыскательные работы и подготовила проект реставрации обители. Документы были переданы викарию патриарха Московского и всея Руси, епископу Егорьевскому, ответственному секретарю Патриаршего совета по культуре Тихону (Шевкунову) во время его визита в региона в феврале 2016 года.

Стороны договорились, что совместными усилиями патриархия и администрация Псковской области будут добиваться финансирования на эти цели. Патриарх Кирилл отметил, что Святогорский монастырь неразрывно связан с именем великого русского поэта А. С.Пушкина, в обители находится его могила, и заверил Андрея Турчака, что будет лично ходатайствовать перед Министром культуры РФ о скорейшем решении вопроса и включении обители в федеральную программу Минкульта по реставрации объектов культурного наследия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и губернатора Андрея Турчака
23 декабря 2016
Состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и губернатора Андрея Турчака
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
23 декабря 2016
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
Виталий Мутко: Отказ от международных соревнований — глупое решение
23 декабря 2016
Виталий Мутко: Отказ от международных соревнований — глупое решение
Компания «Псковмясопром» поборется за «Народное признание»
23 декабря 2016
Компания «Псковмясопром» поборется за «Народное признание»
В псковскую «Деревню SOS» приехал караван грузовиков Coca Cola (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 декабря 2016
В псковскую «Деревню SOS» приехал караван грузовиков Coca Cola (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
22 декабря 2016
Международный детский центр «Артек» запустит систему электронного распределения путевок
Директор «Империала» выдвинут на соискание премии «Народное признание»
22 декабря 2016
Директор «Империала» выдвинут на соискание премии «Народное признание» 3
Преподаватель ансамбля «Солнышко» попробует завоевать «Народное признание»
22 декабря 2016
Преподаватель ансамбля «Солнышко» попробует завоевать «Народное признание»

Идет загрузка...