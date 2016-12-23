Шесть российских лыжников отстранены от соревнований
Шесть российских лыжников с 22 декабря временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS).
Расследование предполагаемых допинговых нарушений будет осуществлять Международный олимпийский комитет (МОК). Обе организации – FIS и МОК – будут сотрудничать и обмениваться информацией по данному делу.
Сообщается, что FIS не уполномочен раскрывать фамилии спортсменов до окончания расследования и оставляет это право Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).