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Общество

Шесть российских лыжников отстранены от соревнований

Шесть российских лыжников с 22 декабря временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS).

Расследование предполагаемых допинговых нарушений будет осуществлять Международный олимпийский комитет (МОК). Обе организации – FIS и МОК – будут сотрудничать и обмениваться информацией по данному делу.

Сообщается, что FIS не уполномочен раскрывать фамилии спортсменов до окончания расследования и оставляет это право Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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