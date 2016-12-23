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Общество

Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии посетил спецчасть в Пскове

В Пскове командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Захаркин посетил специальную моторизованную воинскую часть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Командующий осмотрел территорию воинской части и провёл служебное совещание. На совещании обсуждались вопросы обеспечения военнослужащих денежным и вещевым имуществом, условиями размещения и быта, служебной нагрузкой на военнослужащих, обеспеченности воинской части автомобильной техники и вооружением.

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