Мужчина на кухне – 2.0. № 1: Шашлык из щуки от Алексея Малова (ФОТО, ВИДЕО)

18:37, 23 декабря 2016, ПАИ

Псковское агентство информации возобновляет так полюбившийся нашим читателям проект «Мужчина на кухне». Но – уже в новом формате. Теперь каждый выпуск будет сопровождаться видеорецептом. Партнером ПАИ в перезапуске проекта выступает гипермаркет «Империал»: место, где можно найти продукты практически для любого блюда! А первым участником обновленного «Мужчины на кухне» стал Алексей Малов, - человек, уже снискавший себя известность на ниве гастрономии.

Когда-то Алексей был далек от кулинарных изысков: во времена холостяцкой молодости верхом его представлений о вкусной еде была кура-гриль из ларька на остановке. Однако все изменилось после того, как он встретил свою вторую половинку. Супруга Алексея, Александра Малова, всегда хорошо готовила. А выйдя в первый декрет, и вовсе серьезно увлеклась кулинарией. Снискав известность в качестве ведущей гастрономической рубрики в «Псковской правде», она даже получила предложение о работе от одного из ресторанов города и на какое-то время перешла в «профессиональную лигу».

В результате Алексей стал настоящим гурманом: ведь все рецепты блюд высокой кухни Саша для начала испытывала на своих домочадцах. А затем в его жизни появилась и собственная гастрономическая страсть. Одна, но зато большая: рыба! В силу профессиональной деятельности он открыл для себя сокровища псковских озер и рек, и очень быстро поднаторел в приготовлении рыбных блюд. Да так, что его теперь специально приглашают на самые разные мероприятия, приготовить настоящую тройную уху или провести мастер-класс по филетированию рыбы.

Новые таланты Малова получили признание не только в кругу его многочисленных друзей и знакомых: именно Алексею довелось открывать секреты псковской рыбной кухни ведущему популярной программы НТВ «Поедем, поедим!» Джону Уоррену. В итоге щёчки судака в горшочках с картошкой и лещ «под снегом» получили высокую оценку от британца.

В рамках проекта ПАИ «Мужчина на кухне» Алексей Малов не изменил себе, и приготовил рыбное блюдо: шашлык из щуки. Впрочем, любителям мяса этот рецепт тоже может понравиться: ведь благодаря оболочке из хрустящего бекона рыба не только получается очень сочной, но и приобретает дополнительный аромат!

Ну а в качестве «бонуса» Алексей запек картофель с солью и розмарином и сделал простой овощной салатик.

Рецепт:

Берем свежую рыбу. Кстати, отличный выбор всегда есть в гипермаркете «Империал»!

Рыбу надо разделать, вырезав филе. Кстати, головы и хвосты не стоит выбрасывать: они пригодятся для приготовления наваристой ухи!

Обладая определенными навыками, а также качественным филеровочным ножом, разделать рыбу совсем не сложно.

Полученое щучье филе режем на порционные кусочки для шашлыка.

Добавляем соль и перец по вкусу. Кроме того, стоит сбрызнуть щуку лимонным соком.

Каждый кусочек заворачиваем в полоску бекона.

Полученные «роллы» насаживаем на шампуры.

Отправляем шампуры на мангал... Шашылыки нужно часто переворачивать и вовремя гасить пламя от вспыхивающего жира, который в большом количестве вытапливается из бекона.

Для приготовления простого гарнира почищенный и крупно порезанный картофель выкладываем на противень и сбрызгиваем растительным маслом, а затем посыпаем солью и специями по вкусу.

Отправляем в дузовку на 30 минут...

Тем времнем можно покрошить овощи для простого салата. И - все готово!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Империал» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!