Финансирование социальной сферы, создание безбарьерной среды и льготы для учителей обсудил комитет по труду и социальной политике

17:10, 23 декабря 2016, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике рассмотрел профильные вопросы предстоящей 5-й сессии Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

При обсуждении проекта областного бюджета во втором чтении депутаты сделали акцент на финансировании социальной сферы. По всем направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, культура и спорт – финансовое обеспечение сохранено на уровне 2016 года. Исключение составляют капитальные вложения.

Депутат Ирина Богачёва поинтересовалась, что планируется сделать в 2017 году по созданию безбарьерной среды для инвалидов. Заместитель начальника управления социальной защиты населения Татьяна Селивёрстова доложила, что в 2016 годы была проведена паспортизация 816 объектов, 40 из которых признаны первоочередными для создания безбарьерной среды.

По словам специалиста, средства на эти цели в проекте бюджета на следующий год предусмотрены в объёмах текущего года. «По статье создание безбарьерной среды в органах власти финансирование немного увеличено», - отметила Татьяна Селивёрстова.

«В Доме советов в следующем году лифт будет?» - поинтересовался председатель комитета Виктор Антонов. Руководитель профильного ведомства подтвердила, что лифт в здании, где располагаются органы исполнительной и законодательной власти региона, появится.

Председатель Счётной палаты области Марина Хохлова обозначила позицию контролирующего органа по второму чтению законопроекта, подчеркнув, что все подготовленные аудиторами замечания и предложения были подробно изучены согласительной комиссией.

«Можно бюджет принимать?» - обратился к председателю Счётной палаты Виктор Антонов. Получив утвердительный ответ, председатель комитета предложил коллегам перейти к голосованию. Большинством голосов члены комитета поддержали проект областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов во втором чтении.

На заседании комитета также был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об образовании в Псковской области». Этот документ закрепляет в региональном законодательстве меру социальной поддержки для педагогических работников региона, работающих в сельских школах. Учителя смогут бесплатно добираться в общественном транспорте до места работы и обратно. В областном бюджете будут предусмотрены средства, необходимые для обеспечения дополнительной меры социальной поддержки.

По окончании обсуждения всех вопросов повестки Виктор Антонов напомнил, что прошедшее заседание комитета – последнее в 2016 году, и обратился к коллегам: «Этот период был очень важен, особенно для тех, кто начал свою работу в нашем комитете. Все вошли в свою роль, коллектив дружный. Искреннее спасибо за работу». Председатель комитета пожелал депутатам «успехов, творчества, здоровья и карьерного роста на политической арене».