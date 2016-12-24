До 20 января псковские индивидуальные предприниматели должны предоставить сведения о наёмных работниках

17:23, 23 декабря 2016, ПАИ

Индивидуальные предприниматели, привлекавшие наемных работников, обязаны представлять в налоговый орган по месту нахождения организации (по месту жительства индивидуального предпринимателя) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ФНС России по Псковской области.

Срок представления сведений - не позднее 20 января текущего года, а в случае создания (реорганизации) организации - не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).

Форма сведений о среднесписочной численности работников утверждена приказом ФНС России.

В случае непредставления сведений о среднесписочной численности работников налогоплательщик (организация или индивидуальный предприниматель) привлекается к налоговой ответственности на основании статьи 126 Кодекса в виде штрафа в размере 200 рублей. Кроме того, должностные лица организации могут быть привлечены к административной ответственности на основании пункта 1 статьи 15.6 КоАП РФ, размер штрафа составляет от 300 до 500 рублей.

УФНС России по Псковской области обращает внимание, что информация о среднесписочной численности работников используется при формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведется с 1 августа 2016 года и размещается на официальном сайте ФНС России.

Статус субъекта малого и среднего предпринимательства хозяйствующим субъектам присваивается автоматически на основании представленных налогоплательщиками сведений о среднесписочной численности работников и налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому важно своевременно и правильно представлять указанные сведения и отчетность в налоговые органы.