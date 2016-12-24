Руководителя Пушкиногорской типографии предупредили о недопустимости нарушения закона

17:42, 23 декабря 2016, ПАИ

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку исполнения законодательсва о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в МП ««Пушкиногорскя типография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что в деятельности предприятия имеются предпосылки для нарушения требований указанного законодательства.

В ведомстве пояснили, что с 1 января 2017 года муниципальные унитарные предприятия обязаны осуществлять закупки в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом, согласно части 6 статьи 38 вышеуказанного федерального закона работники контрактной службы должны иметь высшее образование в сфере закупок.

Однако в штате Пушкиногорской типографии отсутствует сотрудник, профессиональные качества которого отвечали бы требованиям законодательва, что недопустимо. В целях недопущения нарушений закона руководитель МП «Пушкиногорская типография» был предупрежден о недопустимости нарушения Федерального закона.