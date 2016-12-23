Игорь Иванов: Жириновский, наверное, и не знает, что происходит

17:54, 23 декабря 2016, ПАИ

Игорь Иванов удивлен решением руководства Либерально-демократической партии РФ отстранить его от руководства псковским городским отделением ЛДПР. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации. По его словам, сам он узнал о случившемся от позвонивших ему коллег.

«Я вообще не понимаю причин», - сказал Игорь Иванов. По его словам, он не понимает, нарушение каких статей устава партии ему инкриминируют. «Все видели, как я яростно работал на выборах. Я предполагал, что после завершения кампании, наоборот, в региональном руководстве партии должны быть перестановки», - добавил он.

По мнению Игоря Иванова, региональное руководство ЛДПР компрометировало себя такими действиями, как «нелепые коалиции, снятие кандидатов с округов, заигрывание с либералами, - «Голосом», «Яблоком».

Кроме того, добавил экс-координатор Псковского городского отделения ЛДПР, к региональному руководству партии «есть финансовые вопросы». «Не очень много было газет, агиток», - считает он. А между тем, по информации Иванова, на кампанию либерал-демократам было выделено 5 миллионов рублей.

«У нас в истории разные были моменты. Перед Великой Отечественной войной враги народа обезглавили военное руководство СССР. Но потом руководитель страны, Сталин, проявил мудрость, репрессированные военачальники вернулись и выиграли войну», - добавил он. «Надеюсь, Жириновский тоже проявит мудрость. Он, наверное, и не знает, что происходит».