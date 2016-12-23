11
17:54
Игорь Иванов: Жириновский, наверное, и не знает, что происходит
16:28
Путин рассказал о причинах массового отравления «Боярышником» в Иркутске
15:16
Путин будет принимать решение о своем участии в выборах президента РФ исходя из ситуации в стране и в мире
14:10
Виталий Мутко: Отказ от международных соревнований — глупое решение
12:46
Владимир Путин: Досрочные выборы президента РФ в 2017 году «возможны, но не целесообразны»
12:35
Владимир Никитин о переговорах КПРФ с властью: Ленин в своё время заключал договоры и с Махно
11:35
Владимир Никитин: Псковский обком КПРФ не пошел на поводу у тех, кто «летит на троянском коне»
Еще новости
Политика

Игорь Иванов: Жириновский, наверное, и не знает, что происходит

Игорь Иванов удивлен решением руководства Либерально-демократической партии РФ отстранить его от руководства псковским городским отделением ЛДПР. Об этом он заявил в комментарии Псковскому агентству информации. По его словам, сам он узнал о случившемся от позвонивших ему коллег.

Игорь Иванов

«Я вообще не понимаю причин», - сказал Игорь Иванов. По его словам, он не понимает, нарушение каких статей устава партии ему инкриминируют. «Все видели, как я яростно работал на выборах. Я предполагал, что после завершения кампании, наоборот, в региональном руководстве партии должны быть перестановки», - добавил он.

По мнению Игоря Иванова, региональное руководство ЛДПР компрометировало себя такими действиями, как «нелепые коалиции, снятие кандидатов с округов, заигрывание с либералами, - «Голосом», «Яблоком».

Кроме того, добавил экс-координатор Псковского городского отделения ЛДПР, к региональному руководству партии «есть финансовые вопросы». «Не очень много было газет, агиток», - считает он. А между тем, по информации Иванова, на кампанию либерал-демократам было выделено 5 миллионов рублей.

«У нас в истории разные были моменты. Перед Великой Отечественной войной враги народа обезглавили военное руководство СССР. Но потом руководитель страны, Сталин, проявил мудрость, репрессированные военачальники вернулись и выиграли войну», - добавил он. «Надеюсь, Жириновский тоже проявит мудрость. Он, наверное, и не знает, что происходит».

Версия для печати
Комментарии: 11 Обсудить >>>

Игорь Иванов: Жириновский, наверное, и не знает, что происходит
23 декабря 2016
Игорь Иванов: Жириновский, наверное, и не знает, что происходит 11
Путин рассказал о причинах массового отравления «Боярышником» в Иркутске
23 декабря 2016
Путин рассказал о причинах массового отравления «Боярышником» в Иркутске 2
Путин будет принимать решение о своем участии в выборах президента РФ исходя из ситуации в стране и в мире
23 декабря 2016
Путин будет принимать решение о своем участии в выборах президента РФ исходя из ситуации в стране и в мире 6
Виталий Мутко: Отказ от международных соревнований — глупое решение
23 декабря 2016
Виталий Мутко: Отказ от международных соревнований — глупое решение 1
Владимир Путин: Досрочные выборы президента РФ в 2017 году «возможны, но не целесообразны»
23 декабря 2016
Владимир Путин: Досрочные выборы президента РФ в 2017 году «возможны, но не целесообразны» 3
Владимир Никитин о переговорах КПРФ с властью: Ленин в своё время заключал договоры и с Махно
23 декабря 2016
Владимир Никитин о переговорах КПРФ с властью: Ленин в своё время заключал договоры и с Махно 2
Владимир Никитин: Псковский обком КПРФ не пошел на поводу у тех, кто «летит на троянском коне»
23 декабря 2016
Владимир Никитин: Псковский обком КПРФ не пошел на поводу у тех, кто «летит на троянском коне» 4
Дмитрий Михайлов занял пост первого секретаря Псковского горкома КПРФ
23 декабря 2016
Дмитрий Михайлов занял пост первого секретаря Псковского горкома КПРФ 2

Идет загрузка...