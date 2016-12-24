Глава города Великие Луки провёл организационную встречу со своими общественными советниками

19:32, 23 декабря 2016, ПАИ

Поднять на новый уровень взаимоотношения городской власти и населения, создать принципиально новую форму взаимодействия с горожанами – такая задача стоит перед институтом общественных советников главы города Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

С этой целью Николай Козловский еще в октябре дал поручение депутатам провести встречи и сходы с гражданами, на которых в течение осени жители многоквартирных домов и частного сектора выбирали своих представителей, тех людей, кто, по общему мнению, достоин быть общественным советником.

Именно они 22 декабря собрались в ДК на встречу с главой города. Как отметил Козловский, «люди в этом зале неслучайные, авторитетные, уважаемые».

«Я глубоко убежден, что именно такие опытные, инициативные люди должны принимать участие в решении многих вопросов по развитию и обустройству жизненного пространства нашего города», – подчеркнул он.

Поскольку встреча состоялась в канун Нового года, глава города коротко рассказал об итогах года уходящего и в целом о работе, проделанной за последние несколько лет. В частности, он отметил, что успешная работа великолукских предприятий позволила получить дополнительные средства в виде налогов в бюджет города, области и страны, а это позволило решать многие социальные вопросы.

Большая работа проведена в сфере ЖКХ. Успешно реализовалась программа «Чистая вода», ремонтировались водоводы, в том числе капитально отремонтировано 8 километров кольцевого водовода. Проведена очистка скважин для забора воды, вместо устаревшего и небезопасного хлорирования теперь применяются современные технологии. «А качественная вода – это наше с вами здоровье», – подчеркнул глава города.

Расселено более 150 ветхих домов, в рамках третьего и четвертого этапа переселения в новые квартиры переедут жильцы еще 58 домов. Проведен большой объем ремонтных работ дорог, дворов, и тротуаров. В разгаре строительство путепровода, запуск которого позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность города, будет положительно влиять на развитие промышленности и в целом экономики Великих Лук.

В сфере образования капитально отремонтированы две школы, проведены текущие ремонты образовательных учреждений, организовано в общей сложности более 1500 мест для дошкольников.

В сфере здравоохранения капитально отремонтирован роддом, поликлиника № 1, детская городская больница, хирургический корпус на ул. Пушкина, открыто сосудистое отделение, а также в целом проведено переоснащение медицинских учреждений современным оборудованием. В сфере культуры капитально отремонтирован ДК ЛК, проведены ремонты библиотек, музеев, сейчас находится на реконструкции драмтеатр, который будет сдан в августа 2017 года. В сфере спорта открыты новые спорткомплексы на ул. Ботвина, в заречном районе, на о. Дятлинке, капитально отремонтирован стадион «Экспресс», начато строительство велоцентра по подготовке велосипедистов, в ближайшее время планируется начать строительство бассейна и ледового манежа.

«Сделано многое, и нужно продолжать эту работу, – сказал Николай Козловский. – Лидер нашей страны Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию правильно отметил, что власть должна быть ближе к народу, советоваться с людьми по большинству вопросов жизнедеятельности города. Именно поэтому я дал поручение депутатам провести встречи с гражданами, на которых были избраны Общественные советники. И, учитывая ваш опыт, знания, инициативу, я уверен, что мы сделаем много хорошего, что наш город будет развиваться и процветать».

«Народ сразу сказал – мы готовы совместно с властями решать те проблемы, которые есть во дворе», – рассказал про свой опыт проведения таких встреч заместитель главы города Николай Андросович, подчеркнув, что в советники были выбраны именно те люди, которые небезразличны к судьбе своего города, к своему дому, к своему двору.

«Только вместе можно преодолеть все трудности, – считает заместитель главы города Корнев. – Я рассматриваю общественных советников как своих ближайших соратников».

Для чего нужны общественные советники? На этот вопрос глава города ответил так: «Например, устанавливают во дворе детскую площадку, ни с кем не посоветовавшись. Одни говорят, что это нужно, другие – нужно, но в другом месте, третьи – что вообще не нужно, а нужно другое. Поэтому все это должно быть согласовано с людьми. Понятно, что с каждым жильцом согласовать невозможно. А вот общественный советник вместе с инициативной группой как раз могут подсказать, что нужно сделать в конкретном дворе. Или другой пример – тротуар отремонтировали, а въезд во дворе сделать забыли. А будет этот процесс контролировать ответственный человек от двора – и во дворе все будет нормально».

При этом, как отметил глава города, он в первую очередь ждет от своих советников инициативы. И кто-то уже проявил: так, Александр Петрович от ул. Мурманской предложил проводить общегородской конкурс на лучший двор. Николай Козловский эту идею поддержал, сказав, что можно не только поощрять победителей конкурса, но и помогать желающим в нем участвовать, например, город может предоставить посадочный материал – цветы, кустарники для двора.

Учитывая организационный характер встречи, много вопросов было посвящено проработке механизмов взаимодействия. Как рассказал глава города, сейчас готовится официальное Положение об общественных советниках, причем каждый из них может предложить поправки. Также прорабатывается вопрос выделения отдельного помещения с удобным графиком работы – там будут располагаться помощники, задача которых – собирать и сводить все предложенные инициативы.

Учитывая, что на должность общественных cоветников были избраны действительно активные люди, на встрече они обсудили с главой города вопросы развития своих микрорайонов, подняли проблемы своих домов и дворов.

«Надо самим быть хозяевами своего дома и двора, использовать все возможности, – прокомментировал итоги встречи один из старейших общественных советников Анатолий Понятов. – Раньше, например, мы сами дворы облагораживали, а теперь есть шанс попасть в городскую программу, власть нам будет помогать, а мы будем контролировать, чтобы все делалось целенаправленно».

Как следовало из многочисленных выступлений общественных советников, планы работы – обширные, и совместными усилиями великолучан и власти реализовать их будет гораздо проще. Главное – что есть возможность напрямую общаться и слышать друг друга, а это верный залог успеха.