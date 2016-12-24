Вокалисты псковского колледжа искусств дали концерт в Iron Club

19:48, 23 декабря 2016, ПАИ

Концерт студентов специализации «Эстрадное пение» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоялся 21 декабря в Iron Club. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Молодые вокалисты представили зрителям новую концертную программу, разнообразную как в жанровом плане, так и в языковом. В ней прозвучали песни не только на привычных для эстрадных исполнителей русском и английском языках, но также испанском, грузинском и шведском.

Студенты исполнили много джазовых стандартов, популярных эстрадных песен, рок-композиции, современный русский романс. Новогодние песни, прозвучавшие в завершающей части концерта, подарили гостям вечера прекрасное предпраздничное настроение.

В концерте принимали участие Александр Кислов, Ирина Михайлова, Анастасия Фёдорова, Анна Петрова, Кристина Маркелова, Ангелина Семёнова, Дарья Иванова, Юрий Манукян, Екатерина Партс, Дарья Еремейчик, Екатерина Андреева, Галина Соколова, Ольга Григорьева.

Педагоги по вокалу: Заслуженная артистка России Марина Курчавова и Светлана Костандина.