В Пскове по 22-м адресам начинают работу ёлочные базары

20:14, 23 декабря 2016, ПАИ

Сегодня, 23 декабря, по традиции открывают работу новогодние ёлочные базары в Пскове. Лесных красавиц продают по 22-м адресам в самых разных точках города: от дальнего Завеличья до Запсковья и Крестов. Вместе с ёлками псковичам предлагают сосны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

В отделе потребительского рынка и услуг администрации города сообщили, что места предпринимателям предоставлены на конкурсной основе: «Каждый предприниматель обязался иметь на руках разрешительные документы на свой товар, договор на уборку территории после завершения работы, торговая точка и продавец должны иметь опрятный внешний вид».