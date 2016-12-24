Областные и городские власти поздравили Псковские тепловые сети с 50-летним юбилеем

20:39, 23 декабря 2016, ПАИ

Сегодня, 23 декабря, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» (ПТС). Сотрудников и ветеранов предприятия поздравили областные и городские власти, в числе приглашенных были и предыдущие директора ПТС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил коллектив предприятия за труд: «Вы делаете всё, чтобы бесперебойно обеспечивать теплоэнергией жителей Пскова. Горожане вас уважают. Псковские теплосети занимают одно из ведущих мест на Северо-Западе. Оставайтесь на этом высоком уровне. Спасибо ветеранам, которые заложили основы трудового коллектива».

Затем глава города вручил директору ПТС Александру Коростелёву медаль «За заслуги перед Псковом», подчеркнув, что решение было принято на сессии Псковской городской Думы тайным голосованием, все депутаты были «за». «Александр Коростелёв – пример для всех людей труда, - отметил Иван Цецерский. – Его ценят и любят все, кто с ним работает».

Александр Коростелёв поблагодарил за награду, сказав, что это заслуга всего коллектива.

Лучшие работники ПТС получили из рук главы Пскова Почетные грамоты с денежным вознаграждением.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников поздравил сотрудников ПТС также от имени заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, курирующего отрасль ЖКХ. Он заострил внимание на том, что без «этого большого жизнеобеспечивающего предприятия город жить не может», и вручил Почетные грамоты администрации города.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил коллектив с юбилеем, отметив: «Неизменным остается одно – вы предоставляете жизненную и важную услугу, без которой не могут обходиться люди, организации, учреждения». Он также вручил Почетные грамоты сотрудникам.

К теплым словам в адрес предприятия присоединился председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.

Напомним, ПТС ведет свою историю с декабря 1966 года, когда в городе было организовано хозрасчетное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей отдела коммунального хозяйства. На сегодняшний день основной деятельностью псковских теплосетей является обеспечение более 80% жителей многоквартирных домов и предприятий областного центра тепловой энергией для отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд. На предприятии трудятся чуть более тысячи человек. На их плечах обслуживание 248 километров сетей, 25 котельных (из них три - полностью автоматические). На предприятии функционирует 81 центральный тепловой пункт для приготовления горячей воды.