Минфин поддержал внесудебную блокировку продающих алкогольную продукцию сайтов

20:46, 23 декабря 2016, ПАИ

Одной из мер, которые Министерство финансов России считает возможным ввести для регулирования рынка алкогольной продукции, является внесудебное закрытие сайтов, продающих такую продукцию. Как передает RNS, об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Следующий год — ужесточение ответственности (за производство и продажу несертифицированной продукции. — ред.) вплоть до уголовной и внесудебное закрытие сайтов, на которых реализуется алкогольная продукция», – заявил министр.

Ранее в Минэкономразвития предложили разрешить продажу алкоголя в интернет-магазинах. Минфин, со своей стороны, считает, что такую инициативу можно реализовать.

Как отметил Силуанов, в настоящее время запрещено продавать алкоголь через интернет, но это можно было бы сделать через лицензирование или контроль над несколькими дистрибьюторами, которые продают алкоголь как в розницу, так и смогут продавать через интернет.

По словам министра, здесь необходимо отрегулировать, чтобы такая продукция не попадала к тем лицам, для которых ее продажа запрещена.