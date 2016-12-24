В Пскове и Стругах Красных дамы за рулём сбили пешеходов

20:49, 23 декабря 2016, ПАИ

За прошедшие сутки, 22 декабря, на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области

В поселке Струги Красные в 08.05 на ул. Советской у д.7А водитель а/м ВАЗ – 21103 – девушка 1984 г.р. совершила наезд на пешехода – мужчину 1952 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлен в ЦРБ. Водитель трезв.

В Пскове в 20.50 на ул. 128-й Стрелковой дивизии д.6 водитель а/м Пежо – 207 – женщина 1963г.р. совершила наезд на пешехода – молодого человека 1996 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован. Водитель трезв.