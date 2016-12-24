1
15:58
Организаторы новогоднего шоу в Ледовом дворце Пскове оказались мошенниками
12:18
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар
11:22
В Великих Луках объявили вознаграждение за помощь в раскрытии разбойного нападения на финансовое учреждение
21:29
В Островском районе на 352 км трассы М-20 произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей
13:26
«Рено Логан» и «Нива» столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
09:45
Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова
10:32
Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня
Еще новости
Происшествия

В Пскове и Стругах Красных дамы за рулём сбили пешеходов

За прошедшие сутки,  22 декабря,  на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области

В поселке Струги Красные в 08.05 на ул. Советской у д.7А водитель а/м ВАЗ – 21103 – девушка 1984 г.р. совершила наезд на пешехода – мужчину 1952 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлен в ЦРБ. Водитель трезв. 

В Пскове в 20.50 на ул. 128-й Стрелковой дивизии д.6  водитель а/м Пежо – 207 – женщина 1963г.р. совершила наезд на пешехода – молодого человека 1996 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован. Водитель трезв.  

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Организаторы новогоднего шоу в Ледовом дворце Пскове оказались мошенниками
24 декабря 2016
Организаторы новогоднего шоу в Ледовом дворце Пскове оказались мошенниками
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар
24 декабря 2016
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар 1
В Великих Луках объявили вознаграждение за помощь в раскрытии разбойного нападения на финансовое учреждение
24 декабря 2016
В Великих Луках объявили вознаграждение за помощь в раскрытии разбойного нападения на финансовое учреждение
В Островском районе на 352 км трассы М-20 произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей
23 декабря 2016
В Островском районе на 352 км трассы М-20 произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей
«Рено Логан» и «Нива» столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
23 декабря 2016
«Рено Логан» и «Нива» столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова
23 декабря 2016
Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова
Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня
22 декабря 2016
Сотрудники ЧОПа, взявшего под контроль «Электрон»: Спорткомплекс возобновит работу через 2-3 дня
Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор
22 декабря 2016
Ночью в спорткомплексе «Электрон» сменился арендатор 18

Идет загрузка...