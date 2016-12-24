Минкомсвязь разработала правила для операторов связи по «пакету Яровой»

21:03, 23 декабря 2016, ПАИ

Минкомсвязь России разработала проект постановления правительства, уточняющий требования антитеррористического пакета законов (так называемый «пакет Яровой») к операторам связи о хранении информации клиентов — текстовых и голосовых сообщений, изображений, звуков, видео и других электронных сообщений пользователей интернета, пишет Коммерсант. «Организатор распространения информации хранит содержание электронных сообщений в хранилище, обеспечивая его обновление в объеме, достаточном для его хранения в течение шести месяцев»,— говорится в проекте документа.

Проект постановления размещен на официальном портале проектов нормативно-правовых актов для открытого голосования, которое продлится до 27 января 2017 г. Правила о «порядке, сроках и объеме хранения организатором распространения информации в сети интернет текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей» вступят в силу 1 июля 2018 года.

Как сообщалось, телекоммуникационная компания «Мегафон» оценила реализацию максимальных требований антитеррористических поправок «пакета Яровой» в 500 млрд руб. Ранее в сентябре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил операторам «Большой тройки» («Билайн», «Мегафон» и МТС.— ред.) и «Ростелекому» создать единую систему центров обработки данных в рамках реализации положений «пакета Яровой». «Мегафон» оценивал расходы на этот пакет в сумму свыше 230 млрд руб., в то время как по оценкам «Ростеха», стоимость реализации не должна была превысить 10,3 млрд руб.

Напомним, для реализации требований ФЗ-374 (антитеррористический пакет депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, известный как «закон Яровой») ФГУП «Почта России» приняла меры, направленные на проведение более тщательного досмотра посылок при их приеме.