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Эксперт предрёк отделение Закарпатья от Украины

Отделение Закарпатья от Украины вполне возможно, недавние события показали, что дезинтеграция этой страны может зайти как угодно далеко. Об этом в комментарии «Ленте.ру» в пятницу, 23 декабря, заявил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

«Возможен ли такой сценарий? Ну, а многие ли еще года три-четыре назад считали возможным сценарий возврата Крыма в Россию и отпадения от Украины Донбасса? Сейчас на Украине невозможных сценариев нет», — сказал Корнилов.

Эксперт подчеркнул, что «уровень сепаратизма Закарпатья всегда был высок». «Сколько существует незалежная (независимая — прим. ред.) Украина, столько и борется Киев то с сепаратизмом русинским, то с сепаратизмом венгерским в этом регионе. По мере ослабления всех центральных институтов власти центробежные тенденции в стране нарастают», — отметил Корнилов.

Ранее в тот же день председатель Закарпатского областного совета Михаил Ривис призвал Киев не доводить ситуацию в регионе до «донецкого и луганского сценариев». Он пояснил, что «в кабмине лежат миллиарды инвестированных европейских денег». «Проблема в том, что в органы местного самоуправления они не доходят», — подчеркнул он.

В четверг представители закарпатских русинов обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием признать результаты регионального референдума 1991 года о наделении области статусом специальной самоуправляемой территории.

В октябре глава Закарпатского облсовета заявлял, что регион готов выйти из состава Украины, если не получит средств на ремонт дорог.

В декабре 1991 года в Закарпатье прошел региональный референдум, на котором большинство проголосовавших — 78 процентов — высказались за предоставление области прав автономии, Киев этот статус Закарпатью не предоставил.

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