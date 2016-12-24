В Островском районе на 352 км трассы М-20 произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей

21:29, 23 декабря 2016, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП на 352-й км трассы М - 20 в Островском районе с участием двух легковых и грузового автомобилей поступило в 17:24. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется.