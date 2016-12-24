Во «ВКонтакте» появятся самоуничтожающиеся сообщения

21:45, 23 декабря 2016, ПАИ

В социальной сети «ВКонтакте» появятся самоуничтожающиеся сообщения по аналогии с «Историями» в Instagram, сообщает vc.ru со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, такую функцию запустят до конца 2016 года. Пользователи смогут выкладывать фото и видео, которые автоматически удалятся через 24 часа после публикации. Также будут доступны фильтры, надписи и стикеры, которые уже существуют в соцсети.

Новый раздел будет расположен над новостной лентой в приложениях пользователей. Как утверждает один из источников, официально сервис запустят перед новогодними праздниками. Другой источник сообщил, что функция с аналогом «Историй» уже добавлена в приложение «ВКонтакте» для операционной системы iOS версии 2.11.