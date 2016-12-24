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Общество

Учёные: Забота о внуках продлевает жизнь пожилых людей

Забота о внуках продлевает жизнь бабушек и дедушек. Об этом заявили представители международной группы ученых из Германии, Швейцарии и Австралии.

В исследовании приняли участие более 500 немцев и швейцарцев в возрасте от 70 до 103 лет. Ученые исключили бабушек и дедушек, которые постоянно ухаживали за внуками, и сосредоточились на тех, кто сидел с внуками время от времени.

Специалисты долго следили за добровольцами и обнаружили: 50% участников, которые проводили время с внуками, через 10 лет после начала исследования были еще живы. А 50% из тех, кто не заботился о внуках, умерли в течение первых 5 лет, передает The Daily Mail.

Кроме того, оказалось, что 50% бездетных пожилых людей, которые помогали другим, удалось прожить около 7 лет после начала исследования, а тем, кто этого не делал, — только четыре года.

Впрочем, Ральф Хертвиг из Института Макса Планка подчеркнул, что не следует считать заботу о внуках панацеей, обязательно ведущей к долгой счастливой жизни. Полезно, по его словам, заниматься внуками время от времени, не допуская слишком интенсивного вовлечения, которое может спровоцировать стресс, в свою очередь, негативно влияющий на здоровье, пишет Росбалт.

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