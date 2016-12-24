Психологи: Самая нервная работа в мире — менеджер

22:00, 23 декабря 2016, ПАИ

Самая нервная работа в мире — менеджер среднего звена. Об этом заявили ученые из Колумбийского университета (США) по итогам соответствующего исследования.

В эксперименте приняли участие более 22 тысяч добровольцев. Их разделили на три группы. В первой оказались руководители и владельцы компаний, во второй — менеджмент среднего звена, а в третьей — рядовые сотрудники.

В ходе исследования выяснилось, что почти у 18% менеджеров среднего звена наблюдаются признаки депрессии. При этом у рядовых сотрудников депрессия регистрировалась реже — в 12% случаев.

Среди руководителей высшего звена и владельцев бизнеса депрессия наблюдалась реже всего — только у 11% участников эксперимента.

Ученые считают, что такие результаты связаны с тем, менеджеры среднего звена наиболее сильно загружены работой и чувствуют наибольшую ответственность за рабочий процесс, у них чаще всего происходят конфликты с подчиненными и руководством, пишет Росбалт.