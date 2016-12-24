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Общество

Жители Ямала и Чукотки могут быстрее всех в России накопить на новый автомобиль

Аналитическое агентство «Автостат», исследовав средневзвешенные цены на автомобили и среднемесячные зарплаты в российских регионах, сообщает, что для покупки автомобиля жителю России придется копить деньги в течение 38 месяцев или немногим более трех лет, пишет Газета.ру.

Результаты получены, исходя из того, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за 10 месяцев текущего года составила 1,37 млн руб., при этом среднемесячная заработная плата россиян достигла 35,7 тыс. руб.

По данным экспертов, срок накопления денег на автомобиль может заметно отличаться в зависимости от места жительства, так как размер среднемесячной зарплаты и средневзвешенные цены на автомобили в регионах России отличаются. Быстрее всего накопить денег на машину могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа (за 17 месяцев, т.е. менее полутора лет), 18 месяцев потребуется на накопление жителям Чукотского АО. В указанных регионах среднемесячная зарплата является самой высокой в стране (свыше 80 тыс. руб.).

Отмечается, что в 24 регионах России срок накопления оказывается меньше среднего по стране. В это число входят Москва (28 мес.) и Санкт-Петербург (34 мес.), занимающие в рейтинге, соответственно, 6-е и 14-е места.

Наибольшее количество времени для накопления понадобится жителям Приморья (68 мес.), так как средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в данном регионе является самой высокой в России (почти 2,4 млн руб.).

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