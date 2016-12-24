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Экономика

Глава Минфина озвучил стоимость нефти, при которой бюджет 2019 года станет сбалансированным

Российский бюджет в 2019 году будет сбалансированным при стоимости нефти $45 за баррель. Такой прогноз дал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Мы ставим себе задачу в следующей „трехлетке“ дальше продолжить сокращать нефтегазовый дефицит и снижать зависимость бюджета от сырьевых доходов. В 2019 году мы планируем обеспечение баланса бюджета при цене нефти $45 за баррель, что практически находится на уровне равновесных объемов добычи и спроса на нефть в мировой экономике», — цитирует его ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин надеется, что во второй половине 2017 года мировые цены на нефть стабилизируются на нынешнем уровне примерно $53-55 за баррель. По его словам, «Минэнерго высказывало предположения, что во второй половине излишки с (мирового нефтяного) рынка уйдут, и цены стабилизируются на нынешнем уровне». Глава государства также заверил, что сокращение нефтедобычи по договоренности с ОПЕК не повлияет на экономику РФ.

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