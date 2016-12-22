Трамп назвал «очень приятным» письмо от Путина

22:36, 23 декабря 2016, ПАИ

Избранный президент США Дональд Трамп назвал «очень приятным» письмо от президента России Владимира Путина и призвал придерживаться изложенных в нем мыслей, передает USA Today.

«Очень приятное письмо от Владимира Путина; его мысли так верны», — сказал он.

Трамп также выразил надежду на то, что американская и российская стороны смогут придерживаться изложенных в письме идей и им не придется «идти альтернативным путем».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством.