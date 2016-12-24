В Псковском районе на трассе М-20 столкнулись 2 легковых автомобиля
Сегодня, 24 декабря, около 05:30 в Псковском районе на 261 км федеральной трассы М-20 Петербург - Псков - Невель произошло ДТП.
Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ, столкнулись два легковых автомобиля. Для ликвидации последствий аварии привлекались 4 сотрудника службы спасения.
Сведений о пострадавших пока нет.
Напомним, накануне на трассе М-20 в Псковской области - в Островском районе на 352 км дороги - произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей.