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В Себежском районе на пожаре погибла 92-летняя женщина

В пятницу, 23 декабря, в Себежском районе на пожаре погибла 92-летняя женщина. Как стало известно Псковскому агентству информации, пожар произошел рано утром, около 08:30 в деревянном рубленом доме размером 6х8 метров в деревне Александровка городского поселения Идрица. Предположительно пожар возник из-за замыканиия электропроводки. Тело хозяйки дома было обнаружен при разборе завалов. 

Также накануне около 19:44 произошёл пожар в волостном центре Щукино Пустошкинского района. В 2-этажном кирпичном жилом доме на 12 квартир на первом этаже в однокомнатной квартире площадью 36 м2 выгорела кухня на площади 10 м2. Пострадавших нет. 

Сегодня, 24 декабря, около 04:40 в деревне Прискуха Самолуковской волости Локнянского района произошёл пожар в магазине. Для ликвидации пожара привлекались 5 сотрудников МЧС. Сведений о пострадавших нет. 

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