В Себежском районе на пожаре погибла 92-летняя женщина

09:41, 24 декабря 2016, ПАИ

В пятницу, 23 декабря, в Себежском районе на пожаре погибла 92-летняя женщина. Как стало известно Псковскому агентству информации, пожар произошел рано утром, около 08:30 в деревянном рубленом доме размером 6х8 метров в деревне Александровка городского поселения Идрица. Предположительно пожар возник из-за замыканиия электропроводки. Тело хозяйки дома было обнаружен при разборе завалов.

Также накануне около 19:44 произошёл пожар в волостном центре Щукино Пустошкинского района. В 2-этажном кирпичном жилом доме на 12 квартир на первом этаже в однокомнатной квартире площадью 36 м2 выгорела кухня на площади 10 м2. Пострадавших нет.

Сегодня, 24 декабря, около 04:40 в деревне Прискуха Самолуковской волости Локнянского района произошёл пожар в магазине. Для ликвидации пожара привлекались 5 сотрудников МЧС. Сведений о пострадавших нет.