Обама распространил действие Акта Магницкого на граждан всего мира

09:58, 24 декабря 2016, ПАИ

Действующий президент США Барак Обама, полномочия которого истекают 20 января 2017 года, в пятницу, 23 декабря, подписал законопроект о финансировании и направлениях политики министерства обороны США на 2017 финансовый год, который распространяет действие «Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» на весь мир.

Напомним, согласно этому акту, известному также как «Закон Магницого», власти США могут применять односторонние санкции в отношении должностных лиц, виновных, с точки зрения американского правительства, в нарушении прав человека или коррупции у себя на родине. Изначально данный закон, отмечающий Поправку Джексона — Вэника к Закону о торговле США, был принят в 2012 году против россиян, подозреваемых в причастности к смерти юриста и аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магницкого в СИЗО «Матросская тишина» 16 ноября 2009 года.

Как передаёт ТАСС, в начале 2015 года американский сенатор Бен Кардин внес на рассмотрение Конгресса законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в санкционные списки и граждан других стран. Лица, попавшие под действие Акта Магницкого, не могут получать американскую въездную визу, любая их собственность на территории США и счета в американских банках замораживаются.

Данная норма будет действовать в течение 6 лет, однако введенные за этот период ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены лишь решением президента страны.