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Полиция проводит проверку по факту несанкционированного списания с карты великолучанки более 4000 рублей

В Великих Луках с банковской карты 33-летней местной жительницы произошло несанкционированное списание более 4000 рублей. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, и полиция начала проверку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В настоящее время полицейские разбираются в механизме кражи средств. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения, отметили в ведомстве.

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