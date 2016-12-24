Полиция проводит проверку по факту несанкционированного списания с карты великолучанки более 4000 рублей

10:09, 24 декабря 2016, ПАИ

В Великих Луках с банковской карты 33-летней местной жительницы произошло несанкционированное списание более 4000 рублей. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, и полиция начала проверку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В настоящее время полицейские разбираются в механизме кражи средств. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения, отметили в ведомстве.