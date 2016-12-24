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Культура

Сегодня в Пскове открывается двухдневная ярмарка подарков ручной работы ArtEль

Сегодня в Пскове в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Иркутский переулок, 2) в 11:00 откроется ярмарка новогодних подарков ручной работы «ArtЕль». Организаторами ярмарки выступают газета «Псковская правда» совместно с госкомитетом Псковской области по культуре.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на ярмарке можно будет приобрести работы местных мастеров: всевозможные игрушки (текстильные, вязаные, деревянные), керамические изделия, интерьерные украшения, авторскую бижутерию, вязаные изделия, картины, открытки ручной работы, матрёшки и интерьерные куклы, печатные пряники, пастилу, чайные наборы ручного сбора и иван-чай, а также многое другое. 

Ярмарка будет проходить 23-24 декабря с 11:00 до 20:00. 

Подробнее о работах, которые будут представлены на ярмарке, можно узнать в специальном разделе на сайте «Псковской правды».

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