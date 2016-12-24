В Старой Пустошке полиция в ходе проверочной закупки изъяла у женщины опасную для жизни алкогольную продукцию

10:57, 24 декабря 2016, ПАИ

В деревне Старая Пустошка Пустошкинского района полиция провела проверочную закупку у безработной местной жительницы 1951 года рождения 1 литра алкогольной продукции, которая по заключению «Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области» представляет опасность для здоровья и жизни потребителей при её употреблении.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате у женщины были изъяты бутылка объёмом 2 литра и канистра объёмом 5 литров со спиртосодержащей жидкостью.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет РФ.

Напомним, с 17 по 23 декабря 74 человека умерли из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 13 человек, некоторые из них арестованы.