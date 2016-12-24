В Великих Луках объявили вознаграждение за помощь в раскрытии разбойного нападения на финансовое учреждение

11:22, 24 декабря 2016, ПАИ

Начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки подполковник полиции Андрей Дельцов на брифинге для прессы сообщил, что правоохранителям требуется помощь граждан в раскрытии резонансного разбойного ограбления финансового учреждения, которое произошло 16 декабря около 18:00 на улице Зверева.

Напомним, в ходе ограбления неизвестный, урожая предметом, похожим на пистолет, завладел почти 1,9 млн рублей и скрылся.

Приметы нападавшего: на вид 18-30 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения. Он был одет в темную куртку, брюки и кроссовки. На его голове была надета черная горнолыжная шапка и темные очки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Как отметил Андрей Дельцов, в работе по раскрытию данного преступления задействованы как опытные сотрудники как ОМВД России по городу Великие Луки, так и управления уголовного розыска областного УМВД. Ход расследования контролируется руководством регионального управления.

В настоящее время полиция располагает определенной оперативной информацией и отрабатывает различные версии, добавил подполковник. Вместе с тем стражи порядка обращаются ко всем гражданам, обладающим сведениями о данном преступлении, с просьбой оказать помощь следствию.

Контактные телефоны:

дежурная часть - 8(811-53) 52794

уголовный розыск - 8(811-53) 50148, 33344 и 9113870744 или 02.

Принимаются и анонимные обращения.

Кроме того, администрация финансового учреждения гарантирует вознаграждение лицам, информация которых поможет полиции найти преступника, а также изъять похищенные денежные средства.