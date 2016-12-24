В ожидании чуда

15:13, 24 декабря 2016, ПАИ

Командировка в столицу на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина стала не столько редакционным заданием, сколько новогодним подарком. Кто-то, наверное, скажет: «Что за радость - увидеть президента?». Но мне было действительно интересно принять участие в мероприятии такого масштаба и получить шанс задать вопрос главе государства.

Не стану скрывать, как у любого ответственного человека, у меня, как говорится, коленки тряслись при мысли о том, что сделаю что-то не так. И тем самым, подведу не только ПАИ, но и всю область... И вот после бессонной ночи в поезде я и мои коллеги-телевизионщики из Пскова оказались в столице нашей Родины, этим утром туманной, но сияющей предновогодними огнями. Сразу с перрона мы отправились в Центр международной торговли, где уже собралась приличная толпа представителей прессы, несмотря на то, что до встречи с главой государства оставалось еще 4 часа. Успешно пройдя многочисленные проверки, мы всё же попали в здание, где уже вовсю кипела работа: журналисты брали друг у дргу комментарии, делились мыслями по поводу предстоящей встречи с Путиным, демонстрировали плакаты, приготовленные для привлечения внимания президента и его пресс-секретаря.

Мне, как корреспонденту сетевого издания, не нужно было записывать синхроны и стенд-апы, поэтому я решила осмотреться. Надписи на плакатах у моих коллег были разнообразные: от названий городов до самых изощренных фраз. Я вот, например, ограничилась небольшим плакатом с надписью «Псков», больше надеясь на удачу и выгодную позицию в зале, но были и те, кто решил не полагаться только на везение. Вот немного из того, что запомнилось и бросилось в глаза: «Спасите нашу Волгу», «Сухой закон», «Заключенных будут хуже кормить?», «Срок за шлепок», «Водке - нет, квасу - да», «Дайте мне». А одна девушка принесла на пресс-конференцию картину «Триптих» с изображениями Владимира Путина, нового президента США Дональда Трампа и французского политика Марин Ле Пен, символизирующую новый мировой порядок.

Были и совсем оригинальные "маячки", например, игрушечный мотоцикл, закрепленный на деревянном треугольнике. А о одна корреспондентка имела при себе помимо плаката палочку с мишурой, и активно создавала новогоднее настроение всем сидящим поблизости.

Всего в зале собрались 1437 российских и иностранных журналистов, представители как крупных федеральных изданий, так и небольших региональных СМИ. Шанс задать свой вопрос президенту был примерно 1 к 40, поэтому еще перед началом пресс-конференции каждый пытался как можно быстрее просочиться в зал и занять место получше.

И вот все началось. Перед собравшимися появился президент России и без долгих прелюдий начал пресс-конференцию. Не буду говорить, что я почувствовала что-то особенное, потому что это не так, но увидеть президента на расстоянии нескольких метров, конечно, интересно.

Каждый пытался привлечь внимание главы государства по-своему: одни - яркими платьями, другие - национальными костюмами, а третьи - провокационными вопросами, отображенными на плакатах, типа «А возле Кремля есть пивнушки?» Впрочем, наряды не особо помогли - президент оценил внешний вид только одного журналиста - представителя иракских курдов.

Конечно, возможность задать свой вопрос Владимиру Путину предоставилась далеко не всем - только 47 человек смогли получить ответы от президента, и я не вошла в их число, как ни стралась тянуть руку с табличкой. Так что, вопрос о том, не помешают ли антисанкции, таможенные правила и ряд других законодательных ограничений провести в Пскове полноценную Ганзу в 2019 году, остался без ответа.

А пока я тщетно пыталась обратить на себя внимание и мысленно повторяла вопрос, президента спрашивали о пенсиях, предстоящем годе экологии, сельском хоязйстве, развитии российской экномики, борьбе с коррупцией, терроризмом, налоговой политике. «На ваш вопрос можно отвечать до утра!», - сказал Путин к одному корреспонденту, который попросил осветить сразу несколько таких тем.

Не осталась без внимания история с хабаровскими живодерками, вернее, с требованием ужесточить наказание за жесткое обращение с животными, которое президент поддержал.

Весьма широко обсуждались международные отношения, пальму первенства в ТОПе вопросов о внешней политике я бы отдала теме взаимоотношений России и США. Президент всегда отвечал уверенно, порой, даже с юмором, и лишь пару раз начинал говорить на повышенных тонах, когда речь, как раз, заходила о внешнеполитических отношениях.

А одного из представителей иностранных СМИ заинтересовало, не состоятся ли в 2016 году досрочные выборы. «Какой страны?» - парировал Путин. Естественно, речь шла о России, и ответ президента вызвал бурные овации: «Возможно, но не целесообразно».

Спрашивали главу государства и об ошибках, которые он допустил по время руководства страной, и Владимир Путин заверил, что из всех своих недоработок старается делать выводы.

Безусловно, нельзя было не коснуться и иркутской трагедии, где десятки людей насмерть отравились боярышником, поэтому слово дали журналисту из областной газеты. Президент назвал эту историю «ужасным безобразием» и заявил, что нужно продолжать работу по борьбе с алкоголизацией населения.

Звучали и вопросы, касающиеся претеснения сотрудников СМИ, в связи с чем глава государства попросил журналистов вести себя аккуратно, не вторгаться в частную жизнь людей, чтобы избежать проблем. Но позже президент все же констатировал: «Вам можно что-нибудь запретить? Мне кажется, что это абсолютно бесперспективно».

Как полагается, на пресс-конференции присутствовали не только мы, пишущие журналисты, но и операторы, фотокорреспонденты. И отношения между нами как-то сразу не заладились, потому что одним нужно было во что бы то ни стало обратить на себя внимание президента и задать вопрос, а другим - сделать красивую картинку. Видеооператорам мешали наши поднятые вверх плакаты, которые скрывали президента от камер, поэтому сзади постоянно слышалось злобное шиканье. «Мы сильнее любого потенциального агрессора», - сказал президент, отвечая на один из вопросов, касающихся внешней политики России. Еще бы, если у нас даже пресса боевая.

В целом же, атмосфера в зале царила дружелюбная, на мелкие стычки операторов и корреспондентов никто не обращал особого внимания. Но пресс-конференция в этом году длилась 4 часа, и постепенно обстановка накалилась до предела: журналисты вскакивали с мест, выкрикивали вопросы вне очереди, а те, кто официально получал возможность высказаться, явно пытались использовать ее на все 100%. Поэтому одни выдавали сразу по 2-3 вопроса, другие не могли говорить без эмоций, а третьи даже готовы были материться.

Но все же пришло время расходиться, ведь, как верно подметил президент, «любовь быстро в ненависть переходит, если мы с вами пересидим». И вот прозвучал последний вопрос, и Владимир Путин покинул зал, но жизнь здесь еще долго кипела: сотрудники СМИ по второму кругу начали брать друг у друга комментарии, теперь уже по поводу состоявшейся пресс-конференции.

И после того, как мои псковские коллеги-телевизионщики закончили свою работу, мы отправились на прогулку по вечерней Москве, готовящейся к встрече 2017 года (при солнечном свете мы ее так и не увидели, потому весь световой день провели в стенах Центра международной тороговли). На Красной площади бурлила жизнь, и прогулка по светящемуся разноцветными огнями городу оставила впечатлений не меньше, чем встреча с главой государства. С погодой нам тоже повезло - что еще может создать новогоднее настроение, как ни легкий морозец и падающий хлопьями снег?

Вот так и прошел мой день - в ожидании чуда. И пусть удача мне так и не улыбнулась, не получилось задать вопрос президенту, я получила уникальную возможность посетить пресс-конференцию главы государства, провести время в приятной компании коллег и увидеть предновогоднюю Москву. Я возвращалась домой с надеждой на успешный 2017-й год, полный новых побед и ярких красок.