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Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Дновском районе

Следствие разыскивает очевидцем ДТП со смертельным исходом, произошедшее 18 сентября 2016 года около 15:45 на 22 км дороги Порхов - Дно.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия водитель автомобиля Lada Priora при выезде из закругленного участка  проезжей части совершил наезд на стоявший мотоблок.

В результате  ДТП  управлявший мотоблоком гражданин от полученных травм скончался на месте.

Очевидцев данного происшествия просят оказать содействие следствию и обратиться в отделение полиции по Дновскому району по телефону: 8 (811-35) 26-449 или 02.

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