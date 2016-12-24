Полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Дновском районе

11:43, 24 декабря 2016, ПАИ

Следствие разыскивает очевидцем ДТП со смертельным исходом, произошедшее 18 сентября 2016 года около 15:45 на 22 км дороги Порхов - Дно.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, по версии следствия водитель автомобиля Lada Priora при выезде из закругленного участка проезжей части совершил наезд на стоявший мотоблок.

В результате ДТП управлявший мотоблоком гражданин от полученных травм скончался на месте.

Очевидцев данного происшествия просят оказать содействие следствию и обратиться в отделение полиции по Дновскому району по телефону: 8 (811-35) 26-449 или 02.